Çin’den gelen ürünlerde kanserojen alarmı: CHP takipte

Çin’den gelen kanserojen ürün iddiaları... CHP’li Ösen: “Halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren konudaki takibimizi sürdüreceğiz”

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Çin'den gelen ayakkabı ve mutfak eşyalarının kanserojen madde içerip içermediğine" ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini anımsatarak, "Sayın Bakan Bolat, gerekliliklere uymayan firmalar için alınacak önlemleri sıralamış ancak henüz atılmış bir adımdan ya da yerine getirilmiş bir yaptırımdan bahsetmemiş. Bakan Bolat, halen bu iddialara net olarak yanıt verebilmiş değil. Halk sağlığını ilgilendiren bu durum karşısında bakanlığın söz konusu denetimleri tüketicinin şikayetine bırakmış olması, halkın sağlığının bu firmaların insafına bırakılmış olması anlamını taşımaktadır. Halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren böylesi bir önemli konuda takibimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle Meclise sunduğu soru önergesinde, Ticaret Bakanlığının e-ithalatla Türkiye’ye getirilen güvensiz ve kalitesiz ürünlere karşı önlem amacıyla gümrüksüz alışveriş limitini düşürüp vergileri artırdığını ancak bu girişimin de soruna çare olmadığını belirtmişti.

Bakan Bolat ise Ösen’in soru önergesine “İmalatçısı veya ithalatçısı Türkiye’de yerleşik olmayan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunma zorunluluğu getirildiği” yanıtını verdi.

Ösen, Bolat’ın yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Sayın Bakan Bolat, gerekliliklere uymayan firmalar için alınacak önlemleri sıralamış ancak henüz atılmış bir adımdan ya da yerine getirilmiş bir yaptırımdan bahsetmemiş. Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişi adına gelen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen miktarı brüt 30 kilogramı, değeri 30 avroyu geçmeyen eşyaların denetiminin ise ‘tüketici şikayetine konu olması halinde’ yapıldığını belirtmiş.

"BAKAN BOLAT, HALEN BU İDDİALARA NET OLARAK YANIT VEREBİLMİŞ DEĞİL"

Biz de işte tam bu noktada itirazımızı yapıyoruz. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu şekilde Türkiye’ye gelen günlük kargo miktarının 200 bine yükseldiğini belirtmiş ve ‘Kanserojen madde mi, sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin’deki atölyeden evinize geliyor’ ifadesini kullanmıştı. Bakan Bolat, halen bu iddialara net olarak yanıt verebilmiş değil.

Halk sağlığını ilgilendiren bu durum karşısında, Bakanlığın söz konusu denetimleri tüketicinin şikayetine bırakmış olması, halkın sağlığının bu firmaların insafına bırakılmış olması anlamını taşımaktadır. Halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren böylesi bir önemli konuda takibimizi sürdüreceğiz ve bakandan sağlıklı bir yanıt alana kadar bu konuyu ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

