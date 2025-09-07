CHP'nin, yarın için 'Gürsel Tekin planı' belli oldu! Beklemediği bir görüntü oluşacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atandı.

Gürsel Tekin'in kayyum atamasını kabul etmesinin ardından Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevden çekilirken Babacan'ın yedeği Gökmen Güneş de görevi reddetti. Eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ise geçtiğimiz gün basın danışmanı aracılığıyla, Tekin'e eşlik edecek kişilerden olduğu iddiasını yalanladı.

CHP'NİN, YARIN İÇİN 'GÜRSEL TEKİN PLANI' BELLİ OLDU!

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanmasının arkasından CHP yönetimi karşı harekete geçti. Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girişini engellemek için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtildi.

BEKLEMEDİĞİ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAK

Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istenirken plana göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak. Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları da binadan ayrılmayacak.

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul il binasına gidişine aralarında Berhan Şimşek’in de bulunduğu bazı isimlerin eşlik etmesi bekleniyor.