CHP'li Gürer'den Bakan Işıkhan'a "şov" yanıtı: Sizin uzun vadeli politikalarınız yansıyan yoksulluk

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sabit saat uygulaması ve Vedat Işıkhan’ın uygulamaya ilişkin “şov” sözlerine tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması yaptı.

Gürer, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah saatlerinde günün geç aydınlandığını, bunun özellikle öğrenciler ve kadınlar üzerinde ciddi psikolojik etkiler yarattığını söyledi. Kış koşullarında uygulamanın ek riskler doğurduğunu vurgulayan Gürer, “Sabah gün ağarmadığı için yollarda don riski daha yüksek oluyor. Gün ışığıyla birlikte oluşabilecek kısmi çözülmeden mahrum kalınıyor. Bu durum, birçok bölgede trafik kazalarının artmasına neden oluyor” dedi.

Uygulamanın toplumsal etkilerinin göz ardı edildiğini savunan Gürer, sabit saatten asıl kazançlı çıkan kesimin enerji şirketleri olduğunu ileri sürdü. Gürer, “Bu düzenleme ne öğrenciyi ne kadını ne de insanların sabah saatlerindeki psikolojik durumunu dikkate alıyor. Enerji şirketlerinin kârını artıran bir anlayışla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Gürer, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Don olayı daha çok mevsimsel olarak ilkbahara doğru gerçekleşiyor. Sabah gelirken yolda yine dikkat ettim. İnsanlar karanlıkta birbirlerini zor seçtikleri bir saatte işe gitmek durumunda kalıyorlar. Bu zulümden vazgeçilsin. Sabit saat uygulaması sona erdirilsin ve bununla ilgili de kalkıp İTÜ'den rapor aldık dedikleri yerde İTÜ'nün öyle bir biriminin dahi olmadığını, muhalefetin araştırıp ortaya koyduğu sürecin anlaşılır biçimde açıklaması olsun. Bu işin yaradığı tek kesim var. O da enerji şirketlerinin karını arttırıyor çünkü ben buraya Meclis'e 07.30 gibi geliyorum. Hava daha karanlık, ben de odanın lambalarını yakıyorum. Böylece enerji şirketlerine biz de dolaylı olarak katkıda bulunuyoruz. Ama o katkı vatandaşın yaşamını iyileştirmek adına kullanılsın. Bu anlayıştan vazgeçilsin."

"BUGÜN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN LİRA OLACAKTI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Biz tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken bazı kesimler şovdan başka bir şey üretmiyor" sözlerini eleştiren Gürer, "Sayın Bakan, 24 yıldır Adalet Kalkınma Partisi iktidarda sizin uzun vadeli politikalarınızdan yansıyan bugüne yokluk, yoksulluk. Nedeni şu, 2008 yılında siz emeklilerin kat sayısını yüzde 70'ten yüzde 30'lara çekmeseydiniz bugün en düşük emekli maaşı 40 bin lira olacaktı. Neyin şovundan bahsediyorsunuz?" diye sordu.

"BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN TÜMÜNÜ BELEDİYE KADROLARINA ALIN"

Gürer, iktidarın işçinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin yaşamını daralttığını söyleyerek, "Bir de uzun vadeli düşünüyoruz diyorsunuz. İnsanların cebindeki parayı almak uzun vadeli bir düşünce mi? Onları yokluğa, yoksulluğa sürüklemek uzun vadeli bir düşünce mi? Bugün Türkiye'de çalışma yasası ama eğer modern köleliğe dönüştüyse bunun tek sorumlusu siyasi iktidardır. Bir de 'Emekli derler, işçi derler ama kendi belediye işçilerinin alın terine hak ettiği ücreti ödemezler' demiş. Sayın Bakan yönettiği kurumundan da farkında değil herhâlde çünkü belediyelerde şirket işçilerinin çalışma koşullarını belirleyen 696 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi. Belediye şirket işçileri tayin hakkı yok, terfi hakkı yok. Onlarla ilgili ücret değerlendirilmesindeki sınırlamaları, özlük haklarını daraltmayı yapan da siyasi iktidar. Hadi hodri meydan, belediye şirket işçilerinin tümünü belediye kadrolarına alın. Alın ki onlar da diğer belediye çalışanları gibi ücret alsınlar. Belediye şirket işçiliğini kim yarattı? Cumhuriyet Halk Partisi mi yarattı? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi yarattı?" diye tepki gösterdi.