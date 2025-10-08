CHP'li gençlerin Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engeli

CHP Ankara Gençlik Kolları üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi. İl Başkanlığı önünde toplanan gençler, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için yürümek isteyen gençlere polis engeli!

Polis ekipleri, Bakanlığa giden yolları barikatlarla kapatarak yürüyüşe izin vermedi. Gençlik Kolları üyeleri, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinden yürümek istedi ancak burada da polis müdahalesiyle karşılaştı. Engelleme üzerine gençler, bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapattı.

"SANDIKTA MEŞRUİYETİ OLMAYAN HİÇ KİMSE İKTİDARDA KALAMAZ"

Burada konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, şunları söyledi:

"Biz bugün Türkiye'deki çifte standarta dikkat çekmek için buradayız. Adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa dikkat çekmek için buradayız. Anayasal haklarımızı herkes gibi kullanmak istiyoruz. Gazze önemli. Biz Gazze için yürüdük. İktidar mensupları yürüyünce Kızılay'da miting yapmak serbest. O zaman Kızılay'da miting yapmak bütün yurttaşlara, ana muhalefet partisine de serbest olmalı. Biz Adalet Bakanlığının önünde yargı süreçlerinin, siyasete bir müdahaleye dönüşmesine tepki göstermek için, cumhurbaşkanı adayımızın gözaltına alınmasının 200'üncü günü olduğu için geldik. Kamuoyunun dikkati burada. Bu basın açıklamasının bitmesi gerekiyordu şimdiye. Bize karşı uygulanan çifte standartı protesto ediyoruz. Biz iktidarı meydana davet ediyoruz. Sandıktan kaçmasınlar. Sandıkta meşruiyeti olmayan hiç kimse iktidarda kalamaz. Seçimden kaçmanın sonu yok. En kısa sürede erken seçime davet ediyoruz."

"BU GENÇLİK HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAK"

CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Türkmen, açıklamasında şöyle konuştu:

"Bugün, bir takvim yaprağından öte bir gün. Bugün, adaletin susturulduğu, vicdanın sınandığı, umutlarımızın 200 gündür demir parmaklıklar ardında tutulduğu bir gün. İstanbul’un sevincine, gençliğin umuduna, halkın iradesine sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, tam 200 gündür hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

Biz gençler, onun yokluğunu her gün daha derinden hissediyoruz. Sokakta yürürken, kampüslerde konuşurken, bir afiş asarken, bir kitap okurken… Her defasında aynı soruyu soruyoruz: 'Bu ülkede adalet ne zaman gerçekten yerini bulacak?' Ekrem İmamoğlu sadece bir belediye başkanı değil; bir inancın, bir direnişin, bir umudun sembolüdür. O, bu ülkenin her bir gencinin yüreğinde yeşeren bir adalet çiçeğidir.

Bundan tam 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, bu ülkenin bağımsızlık meşalesini gençler yaktı. Bundan 56 yıl önce, 1968’de, bağımsız Türkiye hayaliyle meydanları dolduran gençler vardı. Bugün, o meşaleyi taşımak bize düşüyor! 200 gündür haksızlığa karşı dimdik duran, gülümsemesini kaybetmeyen, halktan yana duruşundan ödün vermeyen bir liderin arkasındayız. Bizler, onun yaktığı o umudu büyütmeye kararlıyız.

Bilsinler ki; Bu gençlik hiçbir zaman susmayacak. Haksızlık karşısında boyun eğmeyecek, adalet için, demokrasi için, Ekrem Başkan için hep bir ağızdan ses verecek. Çünkü biz inanıyoruz: Güneş yeniden doğacak, karanlık dağılacak ve o gün geldiğinde sadece Ekrem İmamoğlu değil, adalet de özgür kalacak. Bu ülkeye adalet gelene, son siyasi tutsağımız özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz büyüyerek devam edecek. Yaşasın adalet, yaşasın umut, yaşasın halkın iradesi!"