CHP'den Mansur Yavaş mesajı: Soruşturma izninin gerçekte kim için istendiğini açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni talebinin ardından CHP'den Mansur Yavaş mesajı geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturma izninin gerçekte kim için istendiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
"Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istedi.

CHP'DEN MANSUR YAVAŞ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesine tepki gösterdi.

Yavaş'ın yanında olduklarını vurgulayan Yücel, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

SORUŞTURMA İZNİNİN GERÇEKTE KİM İÇİN İSTENDİĞİNİ AÇIKLADI

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu soruşturma izni bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu soruşturma izni, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, halka hizmetten başka bir amacı olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

