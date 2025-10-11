CHP'den Mansur Yavaş mesajı: Soruşturma izninin gerçekte kim için istendiğini açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,

"Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesine tepki gösterdi.

Yavaş'ın yanında olduklarını vurgulayan Yücel, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu soruşturma izni bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu soruşturma izni, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, halka hizmetten başka bir amacı olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz!"