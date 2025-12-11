CHP'de o tartışmaya nokta konuldu! "Sokakta da parti de karşılığı yok"

Parti yönetimine yonelik iddiaları ve yolsuzluk suçlamaları üzerinden “arınma” çağrısı yapan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP yönetimi tarafından disipline sevk edildi. Sevk kararına karşı hamle yapan Çakır, partiden istifa etti.

Yönetime “arınma” gibi çağrılar yapan milletvekilleri, eleştirilerini “partinin iyiliği için yaptıklarını” ve “buna karşılık sosyal linçle ve ihraç tehlikesiyle karşılaştıklarını” söylerken parti yönetimi ise bu eleştiriyi yapan isimlerin hem son kurultayda aday ya da liste çıkartmadığına dikkat çekti.

CHP'DE O TARTIŞMAYA NOKTA KONULDU!

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP kurmayları, ihracı istenen bu isimlerin “iyi niyetli olmadığını” vurgularken parti içi eleştiri kanallarının açık olduğunu belirterek “Ancak arkadaşlarımız parti içi kanalları kullanmak yerine medyaya gidiyor. Yandaş basına malzeme veriyor. CHP’de eleştiriler her dönem olur. Partiye yönelik bir sözü olan da gelir kurultaylarda, kongrelerde aday olur, sözünü söyler. Genel başkanla görüşür, orada anlatır. Ancak bu da yapılmıyor. Dışarıya malzeme veriliyor” dedi..

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği ilk kurultay sonrası yaşananları anımsatan kurmaylar şunları söyledi:

“İlk kurultay bittiğinde 81 il başkanının çoğu genel başkanımıza destek vermemişti. Ama hiçbiri görevden alınmadı. Hatta yeni dönemde de çoğuyla yola devam edildi. Çünkü hepsi parti için çalıştı, tartışmaları geride bıraktı. Biz kötü niyetli olsak en başta Özgür Bey’i desteklemeyen il başkanlarını gönderirdik. Geride kalan iki yılda da kimse için bu anlayışta olmadık."

"SOKAKTA DA PARTİ DE KARŞILIĞI YOK"

Parti yönetiminde bundan sonrası için de ihraçlar yapmak istemediklerini söyleyen isimler, yaratılan tartışmaların iktidara malzeme verdiğini vurgulayarak "Bunların sokakta da partide de karşılığı yok. Böyle bir durum olunca da biz parti içi disiplin süreçlerini işletmek durumundayız” dedi.

Bu ihraç tartışmalarının partiye zarar verip vermeyeceğini de yorumlayan kurmaylar “Sokakta karşılığı olan bir tartışma değil. İnsanlar bu gündemleri merak etmiyor. Kendi sorunlarına ne çözüm olacak, onu duymak istiyor. Zaten parti içinde de bir tartışma yok. Partinin yönetime desteğini son kurultay gösterdi. Yönetimin de kendi içinde bir sorunu yok. Hepimizin bize verilen güvenin sorumluluğuyla çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı..

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde gazetecilerle yaptığı buluşmada Çakır’ın disipline sevkedilmesinin sorulması üzerine “Partinin tüzüğü var. Birden fazla kez basın açıklamaları, televizyon programları oldu. Böyle bir karar artık alınmak durumunda oldu” yanıtını verdi.