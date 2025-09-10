Kılıçdaroğlu 21 Eylül’deki kurultayı iptal edebilir mi? CHP’li kurmaylar o ayrıntıya dikkat çekti

CHP, olası mahkeme kararında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olmayı kabul etmesi üzerine 15 Eylül’de görülecek duruşmadan çıkacak kararı beklemeye geçti. Partide duruşmadan olumsuz bir karar çıkmayacağı yönünde görüş hakimken Gürsel Tekin'i kayyum olarak İstanbul il yönetimine atayan mahkeme kararı yorumlar değişmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU 21 EYLÜL’DEKİ KURULTAYI İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Kurultay davasında görülecek duruşmaya 5 gün kala kayyum ya da önceki yönetimi geri getirecek mutlak butlan kararı çıkması ihtimali daha fazla konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimalinde eski yönetimin partiyi 21 Eylül’de kurultaya götürmeyeceği iddiaları konuşulmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; hukuken her ihtimali araştırdıklarını belirten CHP kurmayları, kurultay kararını delegeler aldığı için artık uygulamama gibi bir imkanın olmadığını söylüyor. Kurmaylar “Ne olursa olsun 21’in seçim yapılmak zorunda. Partiyi yönetmek isteyen, seçimlerde aday olur. Kimse de seçimden kaçamaz” vurgusunu yineliyor.

CHP’Lİ KURMAYLAR O AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Medyada konuşulan tüm senaryolarda bir mantık hatası olduğuna da dikkat çeken kurmaylar “Aslında kayyum, mutlak butlan ya da çağrı heyeti gibi konuşulan her şeyin, partiyi seçime götürmesi gerekiyor. Yani mahkemeden hukuksuz bir karar çıkarsa, gelecek kişinin yapması gereken partiyi seçime götürmek. Ama hep gelecek kişi partiyi seçime götürmeyecek diye konuşuyoruz. Bu bile kendi başına sıkıntılı bir konu. Önümüzde bir olağanüstü kurultay bir de 39. Olağan Kurultayımız var. Partide görev almak isteyen biri burada aday olmalı” diyor.