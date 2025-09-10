Kılıçdaroğlu 21 Eylül’deki kurultayı iptal edebilir mi? CHP’li kurmaylar o ayrıntıya dikkat çekti

Kılıçdaroğlu 21 Eylül’deki kurultayı iptal edebilir mi? CHP’li kurmaylar o ayrıntıya dikkat çekti
Yayınlanma:
CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken 21 Eylül için alınan kurultay kararı yeni bir ihtimali tartışmaya açtı. Eski yönetimin partiyi kurultaya götürmeyeceği iddia edilirken "Kılıçdaroğlu 21 Eylül’deki kurultayı iptal edebilir mi?" sorusu akıllara geldi. Hukuken bunun mümkün olmadığını söyleyen CHP’li kurmaylar o ayrıntıya dikkat çekti...

CHP, olası mahkeme kararında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olmayı kabul etmesi üzerine 15 Eylül’de görülecek duruşmadan çıkacak kararı beklemeye geçti. Partide duruşmadan olumsuz bir karar çıkmayacağı yönünde görüş hakimken Gürsel Tekin'i kayyum olarak İstanbul il yönetimine atayan mahkeme kararı yorumlar değişmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU 21 EYLÜL’DEKİ KURULTAYI İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Kurultay davasında görülecek duruşmaya 5 gün kala kayyum ya da önceki yönetimi geri getirecek mutlak butlan kararı çıkması ihtimali daha fazla konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimalinde eski yönetimin partiyi 21 Eylül’de kurultaya götürmeyeceği iddiaları konuşulmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; hukuken her ihtimali araştırdıklarını belirten CHP kurmayları, kurultay kararını delegeler aldığı için artık uygulamama gibi bir imkanın olmadığını söylüyor. Kurmaylar “Ne olursa olsun 21’in seçim yapılmak zorunda. Partiyi yönetmek isteyen, seçimlerde aday olur. Kimse de seçimden kaçamaz” vurgusunu yineliyor.

CHP’Lİ KURMAYLAR O AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Medyada konuşulan tüm senaryolarda bir mantık hatası olduğuna da dikkat çeken kurmaylar “Aslında kayyum, mutlak butlan ya da çağrı heyeti gibi konuşulan her şeyin, partiyi seçime götürmesi gerekiyor. Yani mahkemeden hukuksuz bir karar çıkarsa, gelecek kişinin yapması gereken partiyi seçime götürmek. Ama hep gelecek kişi partiyi seçime götürmeyecek diye konuşuyoruz. Bu bile kendi başına sıkıntılı bir konu. Önümüzde bir olağanüstü kurultay bir de 39. Olağan Kurultayımız var. Partide görev almak isteyen biri burada aday olmalı” diyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Malatya’da maden isyanı: Tozdan nefes alamıyoruz
Malatya’da maden isyanı: Tozdan nefes alamıyoruz
Şanlıurfa'da Hükümet Konağı yandı
Şanlıurfa'da Hükümet Konağı yandı
Turizm cennetinde kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı
Turizm cennetinde kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı