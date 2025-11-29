CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Bu nedenle CHP'ye yargı kıskacı var!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halk TV'de kurultayı değerlendirdi. Çelik, "CHP değişirse Türkiye değişir" sözlerine atıf yaparak değerlendirmesine başladı. Çelik, sözün sahibinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirterek, "O sözlerden sonra başımıza gelmeyen de kalmadı, Genel Başkanımız 4'üncü mazbatayı alacak. Ben de 3 defa mazbatamı aldım" dedi.

"CHP'NİN TOPLUM İLE BAĞINI KESEMİYORLAR"

Çelik, "Sandık toplumun önüne geldiğinde bu acı bitecek. CHP çok büyük bir yargı kıskacı altında. Baktılar CHP'nin toplum ile bağlantılarını kesemiyorlar, tüm anketlerde yüzde 40'ın üzerine çıkıyor, CHP'nin kurumsal kimliğine saldırılar yapıyorlar. İstanbul kurultayına soruşturmalar, 5 bin kişi ile il binasına girilmesi, kadınlara biber gazlı saldırılar... CHP bir yargı tacizi altında. Sayın Genel Başkan, 'Ben size bir mücadele vadediyorum' derken bizim ilk kongremizin 41 delegeli Sivas Kongresi olduğunu hatırlatıyor. Bugün de bu topraklar fiziki olmasa da işgal altında. Bugün yargıyı siyasallaştırmış bir iktidar ve işbirlikçileri var. 'Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz' diyor" ifadelerini kullandı.

"'ARINMA' İFADESİ KİME SÖYLENİYOR?!"

Kurultay ile aynı gün eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesine verdiği röportaj da Özgür Çelik'e soruldu. Özgür Çelik, iki yıl içinde 4 kez seçilen Özgür Özel'in rekor kırdığını vurguladı. Çelik, "Sokakta AKP'li MHP'li yurttaşlar 'Haklısınız, arkanızdayız' diyor. Evet CHP'nin tabanı kilitlenmiştir ancak toplum da CHP'nin çevresinde kilitlenmiştir. (Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu) Sabah gazetesine arınma ile ilgili bir demeç vermiş. Yani partide bir bölüm yöneticinin de açıklamasını görüyoruz. Öncelikle iddianame şunu söylüyor; parti içi demokrasiyi yok sayıyor. Biz delegelerin iradesi ile geldik. Beyikdüzü Belediyesi'ni kazanmayı suç sayıyor. İstanbul'u kazanmayı suç sayıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için zemin oluşturmayı suç sayıyor. Siyasetin kalemi ile yazılmış bir iddianame. Cumhurbaşkanının grup toplantısında 'Ahtapotun kolları' ifadesi iddianamede yer alıyor. Kime söyleniyor 'arınma' ifadesi? 4 kez AKP'yi yenen Ekrem İmamoğlu'na mı söyleniyor? 2023'te Erzurum'da taş yağmuruna tutulup mitingi yapan Ekrem İmamoğlu'na mı söyleniyor? Gaziosmanpaşa İlçe Başkanıyken Cumhurbaşkanı seçimleri için canla başla çalışan Hakan Bahçetepe'ye mi söyleniyor? Türkiye'de 40 ilde saha çözüm merkezlerini çalıştıran Rıza Akpolata'a mı söyleniyor? Açık ve net söylüyorum. CHP değişimi gerçekleştirmiş, CHP birinci parti olmuş, prangalarından kurtulmuştur" diyerek tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu CHP kurultayı günü iktidar medyasına konuştu

Çelik, "Sanki Türkiye'nin demokrasisi çok sağlıklıymış gibi bu iddianame üzerinden arınma meselesi, hesap verme meselesini günmdeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Arkadaşlarımızın tek bir suçu vardır; Bu halka etkili biçimde hizmet etmektir. Çocukların beslenme çantalarını doldurduğu için, emekli ile yan yana olduğu için cezaevindedir. Arkadaşlarımızın ne kadar dürüst ve namuslu olduğuna en yakından tanıklık edenlerden biriyim" dedi.

İstanbul İl Başkanı Çelik, partisinin Özgür Özel'in etrafında, halkın 15,5 milyon oy ile Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kenetlendiğini ifade etti. Çelik, "Artık başka bir faza geçiyoruz. CHP'nin artık iki görevi vardır. Parti programını doğru anlatmak, iddianamedeki yalanları ve gerçekleri anlatmaktır. AK Parti İl Başkanının iddianame için 'Biz anlatacağız' demesi 'Biz yazdırdık' demektir. Bir itiraftır." sözlerini kullandı.