Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı

Yayınlanma:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ’trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle polisin cezai işlem uyguladığı dolmuş sürücüsü sinirlenerek aracını ve kendisini yakmaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza!Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza!

İddiaya göre K.E. yönetimindeki 27 SB 410 plakalı yolcu taşımacılığı yapan dolmuş; kapısı açık şekilde hareket ederken trafik polisleri tarafından durduruldu.

HEM ARACINA HEM KENDİNE BENZİN DÖKTÜ

Polisler dolmuş sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı. Bu duruma sinirlenen sürücü K.E., dolmuşunu İslahiye Hükümet Konağı bahçesine çekerek park etti. Burada araca ve üzerine benzin döken sürücü yakma tehdidinde bulundu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, bir anlık dalgınlığından yararlandı ve sürücüye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan K.E., sağlık kontrolleri için İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

