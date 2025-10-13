Çevirmeye takılan araçtan milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Çevirmeye takılan araçtan milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Yayınlanma:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandıKaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkisindeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı.

1 MİLYON 235 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA

Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A. (32) hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
Türkiye
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!