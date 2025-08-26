Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var

Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde mahallede yaşamını yitiren kişinin cenazesine katılmak için mezarlığa giden gruba otomobil çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, kırsal Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, yaşamını yitiren komşuları Metin Altun'u toprağa vermek için Saraycık Mezarlığı'na giderken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 AAF 668 plakalı otomobil, kalabalığın arasına daldı. Kazada gruptan Rauf Atalay hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken, o sırada bölgeden geçen jandarma trafik ekipleri, olaya müdahale edip sürücüyü uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan baba-oğul oldukları belirtilen 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

