Bursa'nın yaşayan tarihi yaralandı: Ulu Cami çınarının dalı kırıldı

Olay, erken dönem Osmanlı sanatının en görkemli örneklerinden olan ve Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yılları arasında inşa ettirilen Ulu Cami'nin avlusunda meydana geldi. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Bursa'nın Ayasofya'sıdır" diyerek övgüyle bahsettiği caminin bahçesindeki asırlık çınar ağacının büyük bir dalı, henüz bilinmeyen bir nedenle gövdesinden ayrılarak koptu.

BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Devasa dal, ağacın gövdesi ile yanındaki tarihi şadırvanın arasına sıkışarak kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye personeli, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkışan dal, bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde kesilerek kaldırıldı.

ANIT AĞAÇLAR ŞEHRİ

Bu olay, Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa'nın sahip olduğu doğal mirası bir kez daha gündeme getirdi. Şehir genelinde, yaşları 100 ile 650 arasında değişen ve resmi olarak tescillenmiş 1200'den fazla anıt ağaç bulunuyor. Ulu Cami'nin bahçesindeki bu çınar da, şehrin yaşayan tanıklarından biri olarak kabul ediliyordu.