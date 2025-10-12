Bursa’da zehir tacirlerine operasyon!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri A.D. ve M.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı aldı. Ekipler tarafından ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, 2 şüphelinin kullandığı otomobili takip ederek durdurdu.
ARACIN İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!
Polis ekipleri tarafından takip sonucunda durdurulan aracın içinde yapılan aramalarda, 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Aracın içindeki A.D. ve M.E. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
