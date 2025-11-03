Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı

Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Yayınlanma:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Rusya uyruklu Arzu Khalılova, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu S.M. (27) tarafından çıkan bir tartışma sonucu 75 kez bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanırken, ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Rusya uyruklu Arzu Khalılova ile Azerbaycanlı S.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., eline geçirdiği bıçakla Khalılova'yı defalarca bıçaklamaya başladı.

sevgilisi-tarafindan-75-bicak-darbesiyle-997207-295820.jpg

sevgilisi-tarafindan-75-bicak-darbesiyle-997208-295820.jpg

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE ZANLI YAKALANDI

Evden gelen kavga ve yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, cinayet zanlısı S.M.'yi elinde suç aleti olan bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

sevgilisi-tarafindan-75-bicak-darbesiyle-997209-295820.jpg

75 BIÇAK DARBESİ ALAN GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden tam 75 bıçak darbesi aldığı belirlenen Arzu Khalılova'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Arzu Khalılova’nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü