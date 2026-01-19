Cezaevinden kaçmış! Bursa'da tekel saldırısı: 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'da iki kişinin yaralandığı tekel bayisi saldırısının şüphelisi yakalandı. Cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar edip tekel bayisine tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaralayan Erkan A. 20 gün sonra saklandığı evde yakalandı.

Olay 29 Aralık 2025 günü saat 22.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan A., araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.’ye (66) ait tekel bayisine tüfekle defalarca ateş etti. Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla, işletmede çalışan Nilgün A. (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçtı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçtığı belirlenen Erkan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, firari şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Erkan A. olaydan 20 gün sonra, dün gece Yeniceköy Mahallesi’nde eve yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

