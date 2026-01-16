Bu göl eksi 30 derecede bile donmuyor

Bu göl eksi 30 derecede bile donmuyor
Erzurum’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle şadırvan ve göletler buz tutarken, Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’ndeki Balıklıgöl eksi 30 derecede bile donmadı.

Erzurum, kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü kentte çeşme, dere ve göller buzla kaplandı.

Donmayan tek yer merkez Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’ndeki Balıklıgöl oldu.

Berraklığıyla dikkat çeken Balıklıgöl’ün yaz aylarında 18 derece ölçülen suyu kış aylarında ise 20 dereceyi geçiyor.

Göldeki sırtlarında kırmızı benekler bulunan balıkların etinin de tüketilmediğine inanılıyor.

"BU GÖLÜN KIŞIN HİÇ DONDUĞUNU GÖRMEDİM"

Balıklıgöl’ün donduğunu görmediğini belirten Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Muhsin Özdemir, "40 yaşındayım. Bu gölün kışın hiç donduğunu görmedim. Suyun şifalı olduğunu söyleniyor. Su yazın serin kışın sıcak oluyor" dedi.

"BU SUYUN YER ALTINDAN KAYNADIĞI SÖYLENİYOR"

Balıklıgöl’ün suyunun yazın serin kışın ılık olduğunu ifade eden Mustafa Tok da "Burada su kışın ılık yazın serin oluyor. Kışın hayvanların su ihtiyacını gideriyoruz yazın ise arazi ve mera sulanıyor. Bu suyun yer altından kaynadığı söyleniyor. Ne azalıyor ne de çoğalıyor" diye konuştu.

