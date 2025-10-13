Bodrum'daki bebek ölümünde sır perdesi

Olay, 10 Ekim'de Bodrum'un İçmeler mevkisindeki bir otel lojmanında yaşandı. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Burada doktorlar tarafından yapılan muayenede, Kyzy’nin kısa süre önce bir doğum gerçekleştirdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri yönlendirildi.

ANNENİN İFADESİ VE BEBEĞİN BULUNMASI

Kyzy, polise verdiği ilk ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında tek başına doğum yaptığını ve erkek bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Ardından bebeği bir havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi. Bu ifadenin üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, belirtilen terasta havluya sarılı halde bebeği buldu.

SORUŞTURMA VE ADLİ SÜREÇ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği kesinleşti. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otelde kat görevlisi olarak çalışan Kyzy'nin, 5 ay önce Bodrum'a geldiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Zhanetta Ulukbek Kyzy, ifadesi alınmak ve yasal işlemler için adliyeye sevk edildi.