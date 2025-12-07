Beylikdüzü’nde iş yerini kurşunladı: Bayrampaşa’da kıskıvrak yakalandı

Saldırı, 30 Kasım Pazar günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde çevrede birkaç tur atan A.S. tabancayla iş yerine ateş açtı.

5 milyon lira haraç istedi alamayınca kurşun yağdırdı! Suç üstü yakalandı

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Mermilerin iş yerine isabet ettiği saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceledi.

BAYRAMPAŞA’DA YAKALANDI

Çalışmaların ardından silahlı saldırıyı düzenleyen A.S. ile silahı kendisine temin ettiği belirtilen M.B. Bayrampaşa'daki bir evde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 5 fişek ve bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.