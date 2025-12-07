Beylikdüzü’nde iş yerini kurşunladı: Bayrampaşa’da kıskıvrak yakalandı

Beylikdüzü’nde iş yerini kurşunladı: Bayrampaşa’da kıskıvrak yakalandı
Yayınlanma:
Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde motosikletle gelen 1 şüpheli iş yerine ateş açtı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve arkadaşı polisin düzenlediği operasyonla Bayrampaşa’da yakalandı

Saldırı, 30 Kasım Pazar günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde çevrede birkaç tur atan A.S. tabancayla iş yerine ateş açtı.

beylikduzu-1.jpg

5 milyon lira haraç istedi alamayınca kurşun yağdırdı! Suç üstü yakalandı5 milyon lira haraç istedi alamayınca kurşun yağdırdı! Suç üstü yakalandı

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Mermilerin iş yerine isabet ettiği saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceledi.

beylikduzu-4.jpg

BAYRAMPAŞA’DA YAKALANDI

Çalışmaların ardından silahlı saldırıyı düzenleyen A.S. ile silahı kendisine temin ettiği belirtilen M.B. Bayrampaşa'daki bir evde yakalandı.

beylikduzu-3.jpg

Evde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 5 fişek ve bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

beylikduzu-2.jpg

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi
Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi
AP Üyesi Van Brempt: Washington'daki gelişmeler Erdoğan hükümetine cesaret verir gibi oldu
AP Üyesi Van Brempt: Washington'daki gelişmeler Erdoğan hükümetine cesaret verir gibi oldu
Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde şok gelişme: Beraat eden sanıklar yeniden yargılanacak
Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde şok gelişme: Beraat eden sanıklar yeniden yargılanacak