'Beyin yiyen amip' 19 can aldı!

'Beyin yiyen amip' 19 can aldı!
Yayınlanma:
Hindistan'da "beyin yiyen amip" olarak bilinen PAM enfeksiyonu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde halk arasında "beyin yiyen amip" adlandırılan "Naegleria fowleri"nin neden olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) bu yıl içinde 19 kilinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindustan Times'ın aktardığına göre, Kerala Sağlık Bakanlığı bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yaptı.

69 KİŞİYE TEŞHİS KONDU

Açıklamada, yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu belirtilirken 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğunun belirtildiği açıklamada vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu: Ali Erbaş dönemi resmen bitti
Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı
Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı