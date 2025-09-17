'Beyin yiyen amip' 19 can aldı!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde halk arasında "beyin yiyen amip" adlandırılan "Naegleria fowleri"nin neden olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) bu yıl içinde 19 kilinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindustan Times'ın aktardığına göre, Kerala Sağlık Bakanlığı bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yaptı.

69 KİŞİYE TEŞHİS KONDU

Açıklamada, yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu belirtilirken 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğunun belirtildiği açıklamada vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.