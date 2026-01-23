Beşiktaş’taki lüks rezidansta bakıcı skandalı: Diplomatı soyup kaçtılar

İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mahallesi’nde yaşanan olay, diplomatik çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Lüks bir rezidansta yaşayan Iraklı diplomat Rania K., uzun süredir çocuklarını emanet ettiği iki bakıcının ihanetiyle sarsıldı.

Kuyumcu soyguncuları lüks rezidansta yakalandılar

Sabah'ın haberine göre, aylarca evde çalışan bakıcılardan Luisa P. (26) ve Upi J. (24), iddiaya göre evden 130 bin dolar nakit parayı alarak izinsiz şekilde ayrıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcılar bu kez savcılığa başvurarak, diplomatın kendilerine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Ancak yürütülen soruşturmada, bu iddiaların hırsızlığı örtbas etmeye yönelik olduğu tespit edildi. Mağdur diplomat Rania K. ifadesinde, Upi’nin 11 ay, Luisa’nın ise 16 ay boyunca yanında çalıştığını belirterek, çocuklarını güvenle emanet ettiğini söyledi. Rania K., “Onlara her türlü imkânı sağladım. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakıp paramı alarak kaçtılar. Üstelik asılsız suçlamalarla beni zor durumda bırakmaya çalıştılar. Bu yaşadıklarım hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu” dedi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki bakıcının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.