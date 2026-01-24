Bayğaralar çetesine Antalya'da operasyon! 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar Organize Suç Örgütü’nün Antalya’daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.’nin yaptığı örgütün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile birlikte hareket eden isimler takibe alındı.

ADAM ÖLDÜRME, KURŞUNLAMA...

Yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri; adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yerlikaya, mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği için sürdürüldüğünü belirterek, hiçbir organize suç örgütünün toplumun huzurunu bozmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.