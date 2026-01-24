Bayğaralar çetesine Antalya'da operasyon! 11 tutuklama

Bayğaralar çetesine Antalya'da operasyon! 11 tutuklama
Yayınlanma:
Adana merkezli olduğu bilinen Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne yönelik Antalaya'da operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 15 kişiden 11'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar Organize Suç Örgütü’nün Antalya’daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.’nin yaptığı örgütün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile birlikte hareket eden isimler takibe alındı.

Bayğaralar'a bir operasyon daha: Yurt dışına kaçacaklarmışBayğaralar'a bir operasyon daha: Yurt dışına kaçacaklarmış

ADAM ÖLDÜRME, KURŞUNLAMA...

Yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri; adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yerlikaya, mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği için sürdürüldüğünü belirterek, hiçbir organize suç örgütünün toplumun huzurunu bozmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Bahis çetesine operasyon! Milyonları kriptoyla kaçırılmışlar
Bahis çetesine operasyon! Milyonları kriptoyla kaçırılmışlar
Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı
Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı
Yunanistan'da Türk mülklerine el koyma hazırlığı! Ulusal güvenlik kılıfı
Yunanistan'da Türk mülklerine el koyma hazırlığı! Ulusal güvenlik kılıfı