Batman’da kardan kapanmayan 3 köy yolu kaldı!

Yayınlanma:
Batman'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle kenet genelinde bulunan 293 köyden 290’ının yolu ulaşıma kapandı. Batman Havalimanı’nda ise uçuşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, birçok ilde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Batman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken sabah saatlerinde yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!

Kar yağışının ardından yerde biriken kar sebebiyle, şehirde bulunan bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

293 KÖY YOLUNDAN SADECE 3’Ü KAPANMADI!

İl genelinde, 293 köyden 290’ının yolu kapanırken karla mücadele ekipleri tarafından, yolların açılması amacıyla 142 personel ve 94 araçla çalışmaların devam ettirildiği ifade edildi.

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ!

Diğer taraftan, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Batman Havalimanı’ndaki uçuşlar iptal edildi.

