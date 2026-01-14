Başkentin ortasındaki telebar skandalına bakanlıktan ilk açıklama! Kız çocukları istismara sürüklenmişti

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara’da “telebar” olarak adlandırılan gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığını yazdı.

Bu gece kulüplerinde çalıştırılan çocukların istismara sürüklendiği de öğrenildi. Türkiye’nin gündemine oturan skandala ilişkin Bakanlık, ilk kez açıklamada bulundu.

Ankara’nın seks kölesi pazarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları, bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Bakanlığımızca, Cumhuriyet başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"

Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor

'GİZLİLİK KARARI VERİLDİ'

Devam eden soruşturmada çocukların üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak dosya hakkında gizlilik kararı verildiği belirtildi: