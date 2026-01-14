Başkentin ortasındaki telebar skandalına bakanlıktan ilk açıklama! Kız çocukları istismara sürüklenmişti

Başkentin ortasındaki telebar skandalına bakanlıktan ilk açıklama! Kız çocukları istismara sürüklenmişti
Yayınlanma:
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın Türkiye’nin gündemine taşıdığı telebar skandalıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk açıklamasını yaptı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara’da “telebar” olarak adlandırılan gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığını yazdı.

Bu gece kulüplerinde çalıştırılan çocukların istismara sürüklendiği de öğrenildi. Türkiye’nin gündemine oturan skandala ilişkin Bakanlık, ilk kez açıklamada bulundu.

Ankara’nın seks kölesi pazarıAnkara’nın seks kölesi pazarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları, bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Bakanlığımızca, Cumhuriyet başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"

Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyorAnkara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor

'GİZLİLİK KARARI VERİLDİ'

Devam eden soruşturmada çocukların üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak dosya hakkında gizlilik kararı verildiği belirtildi:

"Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Korkunç kazada yürek yakan detay!
Korkunç kazada yürek yakan detay!