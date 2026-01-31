TOKİ Bartın kura sonuçları

TOKİ Bartın kura sonuçları
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın’da verilecek toplam 1.620 konut için kura çekimi 31 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanırken, kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listelerin resmi sorgulama ekranlarında ilan edilmesi bekleniyor.

Bartın TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

Bartın TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Bartın’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibiydi. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenebiliyor.

Kura sonucu listelerinin siteme düşmesi zaman alabilir. Listeler açıklanana kadar kura sonucunuzu lütfen sadece yukarıda belirtilen resmi adreslerden sorgulayınız.

İlçeKonut sayısıKura sonucu
Merkez600Bartın Merkez Kura Sonuçları
Merkez (Hasankadı)40Bartın Hasankadı Kura Sonuçları
Merkez (Kozcağız)250Bartın Kozcağız Kura Sonuçları
Amasra200Amasra Kura Sonuçları
Kurucaşile80Kurucaşile Kura Sonuçları
Ulus200Ulus Kura Sonuçları
Ulus (Abdipaşa)100Abdipaşa Kura Sonuçları
Ulus (Kumluca)150Kumluca Kura Sonuçları
TOPLAM1.620

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama aşamasına çağrılıyor.

Yedek listede yer alanlar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıra numarası esas alınarak hak sahibi olabiliyor.

Sözleşme tarihleri ve istenen belgeler TOKİ tarafından ayrıca duyuruluyor.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

  • Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

  • Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Bartın TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu ise şu şekilde:

Konut tipiFiyatAylık taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bartın kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Bartın’a ek olarak aynı zamanda Samsun ve Nevşehir’de de TOKİ kuraları çekildi.

