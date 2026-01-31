Bartın TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

Bartın TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Bartın’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibiydi. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenebiliyor.

Kura sonucu listelerinin siteme düşmesi zaman alabilir. Listeler açıklanana kadar kura sonucunuzu lütfen sadece yukarıda belirtilen resmi adreslerden sorgulayınız.

İlçe Konut sayısı Kura sonucu Merkez 600 Bartın Merkez Kura Sonuçları Merkez (Hasankadı) 40 Bartın Hasankadı Kura Sonuçları Merkez (Kozcağız) 250 Bartın Kozcağız Kura Sonuçları Amasra 200 Amasra Kura Sonuçları Kurucaşile 80 Kurucaşile Kura Sonuçları Ulus 200 Ulus Kura Sonuçları Ulus (Abdipaşa) 100 Abdipaşa Kura Sonuçları Ulus (Kumluca) 150 Kumluca Kura Sonuçları TOPLAM 1.620 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama aşamasına çağrılıyor.

Yedek listede yer alanlar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıra numarası esas alınarak hak sahibi olabiliyor.

Sözleşme tarihleri ve istenen belgeler TOKİ tarafından ayrıca duyuruluyor.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Bartın TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu ise şu şekilde:

Konut tipi Fiyat Aylık taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bartın kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Bartın’a ek olarak aynı zamanda Samsun ve Nevşehir’de de TOKİ kuraları çekildi.