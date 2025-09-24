Bandırma'da konuk Ceyda Düvenci!

Balıkesir'de gerçekleşen, 7. Bandırma Kitap Günleri'nin dördüncü gününde oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci, okurlarıyla buluştu.

Düvenci, sadece kitaplarını değil, deneyimlerini ve ilham verici öyküleri de paylaştı. Düvenci'nin ardından Doç. Dr. Resul Yavuz katılımcılarla buluştu.

Akşam saatlerine gelindiğinde ise Cumhuriyet Meydanı bu kez müzikle şenlendi. "Pikap" grubu, enerjik performansları ve geniş repertuvarlarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

"HEMŞEHRİLERİMİZDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, şu ifadeleri kullandı: