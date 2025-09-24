Bandırma'da konuk Ceyda Düvenci!

Bandırma'da konuk Ceyda Düvenci!
Yayınlanma:
Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri'nin dördüncü gününde konuklardan biri, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'ydi.

Balıkesir'de gerçekleşen, 7. Bandırma Kitap Günleri'nin dördüncü gününde oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci, okurlarıyla buluştu.

Düvenci, sadece kitaplarını değil, deneyimlerini ve ilham verici öyküleri de paylaştı. Düvenci'nin ardından Doç. Dr. Resul Yavuz katılımcılarla buluştu.

Akşam saatlerine gelindiğinde ise Cumhuriyet Meydanı bu kez müzikle şenlendi. "Pikap" grubu, enerjik performansları ve geniş repertuvarlarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

"HEMŞEHRİLERİMİZDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, şu ifadeleri kullandı:

"7. Bandırma Kitap Günleri’nin dördüncü gününde Cumhuriyet Meydanı'mız yine dolu dolu geçti. Ceyda Düvenci’nin pozitif enerjisi ve samimi anlatımı, Doç. Dr. Resul Yavuz’un değerli bilgi paylaşımları hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde ise Pikap grubunun konseriyle meydanımız müzikle renklendi. Emeği geçen tüm yazarlarımıza, sanatçılarımıza ve katılım gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak:ANKA

