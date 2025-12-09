Bakırköy'de tekstil fabrikasında yangın!
Son dakika haberi.... Bakırköy'de etiket fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında fabrikanın depo bölümünde maddi hasar oluştu
Bakırköy'de bir fabrikada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangının çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre ekipler gelmeden işçiler yangına müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:DHA