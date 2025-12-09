Bakırköy'de tekstil fabrikasında yangın!

Bakırköy'de tekstil fabrikasında yangın!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi.... Bakırköy'de etiket fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında fabrikanın depo bölümünde maddi hasar oluştu

Bakırköy'de bir fabrikada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre ekipler gelmeden işçiler yangına müdahale etti.

ekran-goruntusu-2025-12-09-141312.png

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:DHA

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
Türkiye
Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi
Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi
MHP'li isim bahis skandalında ceza alan futbolcuya sahip çıktı
MHP'li isim bahis skandalında ceza alan futbolcuya sahip çıktı
Son dakika | Erdoğan AKP'li İbiş'e sahip çıktı! Cellat tartışması bitti dede polemiği başladı
Son dakika | Erdoğan AKP'li İbiş'e sahip çıktı! Cellat tartışması bitti dede polemiği başladı