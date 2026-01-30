Bakanlık listesinden yine aynı isim çıktı: Sucuk yerine at ve eşek eti yedirmişler

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye tereyağı, peynir, zeytinyağı, et ve et ürünleri olmak üzere birçok yeni ürün daha eklendi. Bakanlığın denetimleri kapsamında Sakarya’da faaliyet gösteren Kartal Et ve Et Mamülleri firmasına ait dana sucukta, tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Söz konusu firmanın adı, daha önce de ifşa olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Denetimlerde özellikle tereyağı, peynir, zeytinyağı, et ve et ürünleri ile baharat gruplarında uygunsuzluklara rastlandı. Bazı tereyağı ve peynir ürünlerinde bitkisel yağ tespiti yapılırken, et ürünlerinde kanatlı eti karıştırılması ve sakatat (taşlık) kullanımı tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Açıklanan listede; Ordu, Erzurum, Gaziantep, Manisa, Ankara, Bilecik, Diyarbakır, İstanbul, Kırıkkale, Kahramanmaraş ve Tekirdağ gibi birçok ilde faaliyet gösteren işletmeler yer aldı. Lahmacun harcı, kebap, köfte, döner ve hamburger gibi ürünlerde yapılan analizlerde, ürün içeriğinin beyan edilenle örtüşmediği belirlendi.

Öte yandan baharat grubunda da dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Pul biber ve toz kırmızı biber ürünlerinde domates karıştırılması ve bazı ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddeleri tespit edildi. Zeytinyağı grubunda ise daha düşük kaliteli yağların ve tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

SUCUK DİYE AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Kamuoyuyla paylaşılan son listede, Sakarya merkezli bir firmanın adı bir kez daha yer aldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Kartal Et ve Et Mamulleri firmasına ait dana sucuğunda tek tırnaklı et tespit edildi.

Bakanlığın yürüttüğü resmi denetimler kapsamında, firmanın “dana sucuğu” etiketiyle satışa sunduğu ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analizler sonucunda, ürünlerin içerisinde dana eti yerine tek tırnaklı (at, eşek, katır) eti olduğu tespit edildi.

AYNI FİRMA İKİNCİ KEZ İFŞA OLDU

Söz konusu firmanın adı, Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan listelerde ilk kez yer almıyor. Kartal Et ve Et Mamulleri, önceki aylarda da et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullandığı tespit edilerek Bakanlık tarafından yayımlanan listelerde ifşa edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

