Bakan Bayraktar duyurdu: 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı bir paylaşımla BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını belirtti.

"SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: