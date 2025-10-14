Bakan Bayraktar duyurdu: 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, "Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı projesinin son aşamasına geldik." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı bir paylaşımla BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını belirtti.

"SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik.

Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı.

BAE ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik işbirliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz.

Enerji vizyonumuza güç katacak işbirlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

