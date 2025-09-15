Bahçeli'yi eleştirince tehdit edilen emekli albay: Siyasetçiler ilah değildir

Emekli albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerinden sonra tehdit edildiğini açıkladı.

Tehdit edenler hakkında şikayetçi olduğunu belirten Özeller, "Devlet Bahçeli'yi eleştirmek bir Türk milliyetçisi olarak en demokratik hakkım" diyerek siyasetçilerin ilah olmadığını vurguladı.

BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRİNCE TEHDİT EDİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştiren emekli albay Orkun Özeller, MHP'ye yakınlığıyla bilinen birçok kişi tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

Tehditler hakkında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Özeller, hakaret ve tehditlere karşı her türlü savunma hakkını kullanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu memlekette ‘Sultan Vahdettin'e hain değildir’ diyerek aklayan, Türklüğünden istifa eden Şeyhüslam Mustafa Sabri'nin ismi okullara verilirken görmezden gelen İskilipli Atıf'a türbe yapılmasını olağan karşılayan, Şeyh Said'nin isminin caddelere verilmesini hoş gören, Atatürk'e yönelik iftira ve hakaretler karşısında sessiz kalan ve nihayetinde 50 bin insanımızın katilini gazi Meclis’e davet eden, yetmezmiş gibi merhum başbuğun mezarının başında bebek katiline ‘kurucu önder’ deyip, PKK terör örgütünün elebaşını bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideri ilan eden ve yetmezmiş gibi bu alçağa şiir gönderdiği öne sürülen Devlet Bahçeli’yi eleştirmek bir Türk milliyetçisi olarak en demokratik hakkımdır."

Emekli albay Orkun Özeller

"SİYONİZM'İN EKMEĞİNE YAĞ ÇALMAKLA MİLLİYETÇİLİK OLMUYOR"

Terör örgütü PKK ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreci üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren emekli albay Özeller şöyle konuştu:

"Bütün bunlar bir yana, bir tiyatro gösterisiyle PKK'nın silah bırakmış gibi gösterilmesi ve Türk milletinin kandırılması yetmiyormuş gibi Devlet Bahçeli'nin ‘PKK silah bırakmıştır’ açıklamasını yaptığı gün, terör örgütünün Metina'da Mehmetçik'e dron ile saldırdığı iddiası ise hala yalanlanmamıştır. Bu benim canımı yakmaktadır.

Özetle, bir ABD projesinin peşinden koşmakla, bilerek ya da bilmeyerek Siyonizm'in ekmeğine yağ çalmakla milliyetçilik olmuyor. Bugün memleketin geldiği, getirildiği hal benim gibi milyonlarca insanı kahrediyor. Ne gariptir ki hayatı boyunca PKK'ya tek laf etmeyenler, hatta bugün onlarla kol kola girenler, ömrünü terörle mücadeleye adayan bir Türk askerine tehditler yağdırması, kimlerin ne hale düştüğünü anlamaya yeter de artar."

"SİYASETÇİLER İLAH DEĞİLDİR, İNSANDIR, ELEŞTİRİLEBİLİR"

Daha önce terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı eleştiren Ülkü Ocakları'nın bugünlerde sessiz kaldığını belirten Orkun Özeller siyasetçilerin ilah olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı: