Bağımsız vekil İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Yayınlanma:
DEVA Partisi'nden istifa ederek bir yıldır bağımsız kalan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın yeni adresinin netleştiği iddia edildi. Kulislerde yer alan bilgilere göre iktidarın ekonomi politikalarını "çöküş" olarak niteleyen Dalgın, 18 Ocak'ta İYİ Parti saflarına katılacak.

Ankara siyasetinde transfer rüzgarları esiyor. DEVA Partisi’nden bir yıl önce istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın yeni durağı belli oldu. Serbestiyet'te yer alan haberde kulis bilgilerine göre, Dalgın, İYİ Parti’ye katılıyor. Dalgın’ın, 18 Ocak’ta “eşitlik” sloganıyla gerçekleştirilecek İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda yönetim kadrosunda yer alması bekleniyor.

ŞİMŞEK POLİTİKALARINA SERT MUHALEFET

Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının çöktüğünü savunan ve muhalefetin bu alandaki eleştirilerini yükseltmesi gerektiğini düşünen Dalgın, iktidarı "yasakçı zihniyet" olmakla suçluyor.

DEVA Partisi'nde flaş istifaDEVA Partisi'nde flaş istifa

DERVİŞOĞLU GÜVEN TAZELEYECEK

İYİ Parti’nin Ankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak kurultayında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun güven tazeleyeceği kesinleşirken, Burak Dalgın’ın katılımı kurultayın en dikkat çeken gelişmelerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

