Baba-oğulun darbedildiği olayda yeni gelişme: Hapisleri istendi

Yayınlanma:
Samsun'da, 'apartmanın ortak kullanım alanına çiçek dikimi' nedeniyle, Fahri M. (60) ve oğlu Oğuzhan M.'nin (28) darbedilmesine ilişkin, şüpheliler Hamdi B. (54), oğlu Burhan B. (34) ve 3 yeğeni hakkında, 'Basit yaralamaya azmettirme' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenlendi.

Olay, 21 Kasım 2024’te saat 16.30 sıralarında, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Fahri M. ve ailesi, oturdukları binanın ortak kullanım alanı olan ve çiçek diktikleri bahçeye sürekli çamaşır suyu atılması nedeniyle girişe güvenlik kamerası taktırdı. İncelemelerde, çamaşır suyu atan kişinin, binanın giriş katında dükkan sahibi olan Hamdi B. olduğu belirlendi.

Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Taraflar konuşup ortak alana çiçek dikilmemesi konusunda anlaştı. Bir süre sonra bu kez Hamdi B. ortak kullanım alanına çiçek dikti. Fahri M.'nin oğlu Oğuzhan M., bulunduğu sokaktan Hamdi B.’yi telefonla arayıp, anlaşmayı bozduğunu söyleyerek tartıştı. Daha sonra Hamdi B.'nin oğlu Burhan B. ile yeğenleri Seyfi B. (28), Tarık B. (37) ve Yaşar D. (22) sokağa otomobille gelip, burada tartışmayı sürdürdü.

BABA-OĞUL DARBEDİLDİ

Şüphelilerin arabadan indiğini gören Fahri M., olay çıkacağını düşünüp, o anda bulunduğu giriş katın balkonundan atlayarak oğlunun yanına gitti. Baba oğul, şüpheliler tarafından darbedildi. Olay anı, evdeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Baba ve oğlu, polis merkezine gidip şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınıp serbest bırakılan şüphelilerin tutuksuz yargılandığı belirtildi.

SALDIRGANLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası Hamdi M. hakkında ‘basit yaralamaya azmettirme’, Burhan B., Seyfi B., Tarık B. ve Yaşar D. hakkında ise ‘basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika | Taksiciyi gasp edip öldürmüştü: Saldırgan yakalandı
Son Dakika | Taksiciyi gasp edip öldürmüştü: Saldırgan yakalandı
Muğla'daki yangın kontrol altında
Muğla'daki yangın kontrol altında
Orman Bakanı Yumaklı: Hassas davranmalıyız
Orman Bakanı Yumaklı: Hassas davranmalıyız