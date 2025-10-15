AYM Erdoğan'ın yetkisini iptal etti: 'Türk parası için tek başına karar veremez'

Danıştay 13’üncü Dairesi'in Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdığı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’unda gidilen yönetmelik değişikliği hakkında karar verildi.

AYM, yönetmelik değişikliğine yapılan itirazı haklı bulurken "yasama devredilmezliği" ilkesiyle çelişkiye vurgu yapıldı.

AYM ERDOĞAN'IN YETKİSİNİ İPTAL ETTİ

AYM, Kanun'un 1'inci maddesiyle Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiyi iptal etti. Kararda maddenin yasama devredilmezliği vurgusu yapılırken yapılan değişiklik şu şekildeydi:

“Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk Parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına Cumhurbaşkanı salahiyetlidir.”

'TÜRK PARASI İÇİN TEK BAŞINA KARAR VEREMEZ'

Danıştay 13’üncü Dairesi bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme’nin kararında Türk parasının değerinin korunması hususlarıyla ilgili olarak karar alma yetkisinin Cumhurbaşkanına tanındığının altını çizerek şöyle devam edildi:

“Kural kişilerin anılan haklar kapsamında, malvarlığı değerleriyle ilgili olarak borçlandırıcı ve tasarruf işlemlerinde ya da ticari faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin hususlarda Cumhurbaşkanına düzenleme ve sınırlama yetkisi vermektedir. Anayasa'nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmektedir. Kuralla Cumhurbaşkanına, ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını yani döviz ve değerli malların ticaretini ve hareketini doğrudan etkileyen kararlar alabilme yetkisi verilmiştir. Türk parasının değerinin korunması hususlarıyla ilgili temel ilke ve esaslar kanunda belirlenmeksizin Cumhurbaşkanına doğrudan düzenlenme yapma yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle bağdaşan bir yönü bulunmamaktadır.”

Kararda açıklanan bu nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmedildi.