Ayı sandığı imamı vurdu!

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine dönerken arıcılık yapan Fuat Ö.’nün evinin önünden geçti.

Fuat Ö., tüfeği ateşleyerek Yıldızhan’ı vurdu. Ağır yaralanan imam için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yıldızhan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Fuat Ö.’nün ifadesinde, arı kovanlarına sık sık ayı geldiğini ve karanlıkta çıtırtıları duyunca imamı ayı sanarak tüfeği ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Yıldızhan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.