Ayı sandığı imamı vurdu!

Ayı sandığı imamı vurdu!
Yayınlanma:
Bolu’nun Mengen ilçesinde arıcılık yapan bir kişi, gece karanlıkta imamı ayı sanarak tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan köy imamı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine dönerken arıcılık yapan Fuat Ö.’nün evinin önünden geçti.

Fuat Ö., tüfeği ateşleyerek Yıldızhan’ı vurdu. Ağır yaralanan imam için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yıldızhan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Fuat Ö.’nün ifadesinde, arı kovanlarına sık sık ayı geldiğini ve karanlıkta çıtırtıları duyunca imamı ayı sanarak tüfeği ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Yıldızhan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
CHP'li meclis üyesinden Ağın Belediyesi’ne ödenek tepkisi
CHP'li meclis üyesinden Ağın Belediyesi’ne ödenek tepkisi
Köy yoluna indi arkasına bakmadan koştu!
Köy yoluna indi arkasına bakmadan koştu!