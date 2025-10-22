Aydın’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aydın'da Çantasında Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Evde yapılan aramada 11 kilo skunk, 300 gram kokain, 50 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan Mert Uysal (25) ve Osman Nuri Türkmen (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ DE TUTUKLANDI

Uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını sadece sakladıklarını söyledikleri öğrenilen Mert Uysal ve Osman Nuri Türkmen, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.