Avukatlar Sendikası'ndan 'adli yıl' açıklaması

Avukatlar Sendikası, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla İstanbul Barosu önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, siyasi gelişmelerle meslek sorunlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı. “Emeğini savun sendikalı ol” sloganları atıldı.

"HUKUKSUZLUKLAR İKTİDARIN HUKUKU HALİNE GELDİ"

Avukatlar Sendikası Başkanı Berkay Çelen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni adli yıla, hukuksuzlukların siyasi iktidarın hukuku haline geldiği, Meclis’te oldubittiyle geçirilen yasaların işçileri, kadınları, hayvanları, çevreyi ve toplumsal yaşamı derinden etkilediği bir dönemde giriyoruz. Yargı uzun süredir siyasi iktidar için araçsallaştırılıyor. Ana muhalefet partisinin belediye başkanlarının tutuklanması, İstanbul il kongresinin iptal edilip yönetiminin görevden alınması, göstermelik demokrasi ve muhalefetsiz siyaset tasarımının yargı eliyle gerçekleştirildiğini bir kez daha gösteriyor.”

"ADALETE ERİŞİM ENGELLENİYOR"

Çelen, avukatların ekonomik koşullarına da dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Avukatların ücretleri enflasyon karşısında eriyor, serbest çalışan avukatlar büro giderlerini karşılayamıyor, işçi avukatlar asgari ücretin altında, güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor. Genç avukatlar geçim sıkıntısı nedeniyle meslekten kopma noktasına sürükleniyor. Avukatlık mesleğinin kamusal niteliği yok edilmekte, yurttaşların adalete erişim hakkı fiilen gasp edilmektedir.”

"ATALAY HALA TAHLİYE EDİLMEDİ"

Çelen, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Avukat Şerafettin Can Atalay’ı hatırlatarak, “Mesleğini icra ettikleri için birçok meslektaşımız cezaevinde tutuluyor, yıllar süren davalarla özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Yargı bağımsızlığını savunan avukatların cezalandırıldığı bir ortamda adaletten söz etmek mümkün değildir” dedi.

"ÇÖZÜM, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDE"

Avukatlar Sendikası açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler yurttaşların hakkına kavuşması için gece gündüz mücadele eden avukatlarız. En temel talebimiz insanca yaşam ve onurlu meslek icrasıdır. Hak savunuculuğu görevimizi yerine getirirken baskı görmek, yoksullaşmak istemiyoruz. Meslektaşlarımız yalnız değildir. Sorunlar büyük ama çözüm nettir: Örgütlü mücadele! ‘Emeğini savun, sendikalı ol!’ şiarıyla onuncu yılımızı geride bırakırken, tüm meslektaşlarımızı dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz.”