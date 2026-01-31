Atlas'ın annesine atılan aşağılık tehdit mesajı ortaya çıktı! Sahte siparişle de taciz etmiş

İstanbul Güngören’de 14 Ocak’ta öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine gönderilen tehdit mesajları nedeniyle yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde 6 kişi tutuklanmış, 1 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Aile Başsavcı ile görüşmüştü: Atlas Çağlayan'ın ailesine tehditte bir tutuklama daha

Olay, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki yaşandı. Daha önce tanışmayan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ve 15 yaşındaki E.Ç. arasında “yan baktın” tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; E.Ç., “sustalı” olarak bilinen bıçakla Çağlayan’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından E.Ç. ve arkadaşlarını yakalayarak emniyete götürdü. 18 yaşından küçük E.Ç., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

TEHDİT SORUŞTURMASI

Çağlayan’ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehditler ve sosyal medyada provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 6 kişi tutuklandı.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapığı açıklamaya göre 'tehdit' soruşturması kapsamında 2007 doğumlu M.Y.K.'nın da Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan’ın aile bireylerine yönelik, olay tarihi sonrasındaki tehdit suçu nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, 30.01.2026 tarihinde, 2007 doğumlu M.Y.K Diyarbakır ilinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı" ifadeleri yer aldı.