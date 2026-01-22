Atlas’ı hayattan koparan bıçağın satışı yasal mı?

Türkiye’yi yasa boğan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayeti bir kez daha sustalı bıçakları gündeme taşıdı. Satışı yasak olmasına rağmen internette kolayca temin edilebilen sustalı bıçaklar, özellikle gençler arasında ölümle sonuçlanan kavgalarda kullanılıyor. Peki mevcut cezalar bıçak kullanımına dair ne söylüyor, mevcut cezaların caydırıcılığı var mı? Tüm bu sorularımızı Avukat Bilal Akbaba yanıtladı.

SUSTALI BIÇAK BULUNDURMANIN CEZASI VAR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Bilal Akbaba, sustalı bıçağın kanunda doğrudan saldırıda kullanılacak özel nitelikteki bıçaklar arasında sayıldığını ifade etti.

“6136 sayılı kanunun 5. maddesine göre bu tür bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. Dolayısıyla kanunen bu bıçakların satışı ve satın alınması yasaklanmıştır, yasal değildir. Öte yandan üzerinde bıçak bulundurmanın cezası 6 ay ile 1 yıl hapis arasında değişiyor. İlk yakalamada cezada erteleme veriliyor. İkinci yakalamada ise kısa süre bir hapiste geçiriliyor.”

Hukuçu Bilal Akbaba;

kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımının dahi yasak olduğunu ekledi.

SATIŞI YASAK AMA İNTERNETTE İLANLARLA DOLU

Sadece sustalı değil birçok bıçak türü, alışveriş uygulamaları üzerinden satın alınabiliyor ancak ilgili kanuna göre bu bıçakların da satışı yasak.

Sadece av ruhsatına sahip olanlar bu silahlara sahip olabiliyor.

Yine 6136 sayılı 4’üncü maddesinde yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini atanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmediliyor.

Kişi üzerinde ele geçirilen bıçak sayısının olağanın çok üstünde olması halinde ceza yarı oranından bir katına kadar artıyor.

SATIŞI YASAK OLAN BİR BIÇAK NASIL OLUYOR DA BU KADAR KOLAY BULUNUYOR?

Avukat Akbaba bu sorumuza ise şöyle yanıt verdi…

“Her ne kadar kanunda açıkça bunların satışı ve satın alınması yasaklanmış olsa da; kullanım amacı istisnası söz konusudur. Kanundaki ifade şu şekildedir: “Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.”

Örnekleyecek olursak bir bıçağın yapımı, taşıma ve bulundurulması yasak olsa dahi; av, kampçılık gibi alanlarda da kullanılabilecek olması gibi durumlar nedeniyle av malzemeleri, kamp malzemeleri satan yerlerde izin almak suretiyle satılabilmesi mümkündür.

Bu bıçakları edinen kişiler de kullanım amacını bu şekilde beyan ederek; meskûn mahalde kullanımdan ziyade ava, kampa giderken kullanacakmış gibi edinmektedirler. Bu da kanunun etrafından dolanmak gibi değerlendirilebilir.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki; ürün satışlarında ve pazar yerlerinde kullanıcı ve satıcılara yönelik yeterli bir denetim yapılmadığı açıktır.”

“CEZASIZLIK ALGISI”

Öte yandan,

Avukat Akbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten verilebilecek cezaların hafifliği ne yazık ki hem toplumda bir cezasızlık algısı uyandırıyor hem de bunu taşımaktan ilgili şahıslar korkmuyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayeti 14 Ocak akşamı Güngören'de işlendi.



16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.



İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.



Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı.



İstanbul, Adana ve Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden üçü pazartesi günü, biri ise 21 Ocak Çarşamba günü tutuklandı.



Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı beşe yükseldi.