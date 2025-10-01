Asker uğurlaması pahalıya patladı: Tüneli kapatanlara binlerce lira ceza

Yayınlanma:
Kağıthane'de asker uğurlaması yapan bir grup tüneli trafiğe kapattı. Tünel kamerası görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri 10 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Şüphelilere toplam 27 bin 894 lira ceza kesildi.

Olay 28 Eylül günü Kağıthane Tüneli’nde meydana geldi. Otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi.

TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı. Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B.' (20) yakalandı.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

