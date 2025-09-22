Aracını yurttaşın üzerine sürmüştü: Alkollü olduğu iddia edilen sürücü AKP'li çıktı

Sinop'ta alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün AKP'den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

ARACINI İSTASYON ÖNÜNDE OTURANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

6 Eylül'de saat 00.24 saatlerinde Sinop'ta bir sürücünün aracını geri geri akaryakıt istasyonu önünde oturan insanların üzerine sürdüğü görüldü.

Olayın ardından alkollü olduğu iddia edilen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Down sendromlu öğrenciyi yerlerde sürüklemişti: Dayakçı öğretmenin terfi edilmesine tepkiler çığ gibi

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ

Ajans Sinop'ta yer alan habere göre; sürücünün AKP'den milletvekili adayı olan Seyit Ali Çetin olduğu ortaya çıktı.

Çetin, 2023 Genel Seçimleri'nde AKP’nin 28. Dönem Milletvekili Adayları listesinde ikinci sıradan aday olmuştu.

Çetin'in kimliğinin gazeteciden şikayetçi olunca ortaya çıktığı belirtildi.