Antalya'da utandıran manzara: Şişeler, plastikler, poşetler…

Antalya'da utandıran manzara: Şişeler, plastikler, poşetler…
Yayınlanma:
Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti, tüm önlemlere rağmen izinsiz girişler ve atıklar nedeniyle kirletiliyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca pek çok medeniyetin su kaynağı olan Kırkgöz Göleti, bugün de kentin en önemli içme suyu rezervleri arasında bulunuyor. 45 bin metrekarelik alanı kaplayan gölet, 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla "Doğal Sit–Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, göleti korumak için üst kısmını kapatarak kamera sistemleri kurdu. Ancak alınan önlemlere rağmen bazı noktalarda tellerin aşıldığı ve gölete izinsiz girişlerin sürdüğü tespit edildi.

antalyanin-icme-suyu-kaynaginda-cop-ala-884832-262923.jpg

"NE GETİRDİLERSE SUYA ATIYORLAR"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gölete geçtiğimiz günlerde dalış gerçekleştirdi. Dalışta, göletin güzelliğinin yanı sıra, dibindeki plastik ve cam atıklar ile yüzeydeki atıklar da görüntülendi. Önlemlere rağmen göletin kirletilmeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Kırkgöz'ün yukarı kısmını ASAT çevirdi, içeriye giriş yapılamıyor. Ancak insanlarımız aşağı kısımdaki telleri yırtmış ve içeriye girmeye başlamışlar. Burayı plaj gibi kullanıyorlar. Vatandaşlarımız yanlarında getirdikleri ambalajlı ürünleri tükettikten sonra olduğu yerde bırakıyor. Hatta çoğunu suya atıyorlar. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Suyu çok berrak ancak burası insana yakışır şekilde kullanılmıyor. Ne getirdilerse suya atıyorlar. Suyun içerisinde şişeler, plastik ambalajlar, poşetler her türlü atık var."

antalyanin-icme-suyu-kaynaginda-cop-ala-884835-262923-001.jpg

"İNSANLARIMIZ BURAYI MAHVETMİŞ"

Sudaki atıkların üzücü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırkgözler Antalya'ya hayat veren, Antalya'yı yeşil tutan, Antalya'yı Antalya yapan yerlerden biri. Tarihi dönemlerde de burası su kanalı olarak kullanılmış. Gerekli önlemler alınmasına rağmen insanlarımız burayı mahvetmiş. Böyle devam ederse burası çöplük haline gelir. Gittiğimizde kıyıları ve suyu temizledik. Ancak suyun içi çok kötü durumda" diye konuştu.

antalyanin-icme-suyu-kaynaginda-cop-ala-884846-262923.jpg

"TATLI SULARIMIZIN KİRLİLİĞİ GİDEREK ARTIYOR"

Kırkgöz'ün önemine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Kırkgözler'in suyu bir rezervuarda toplanır ve yer altındaki düdenlerden 25 kilometre sonra Düden Şelalesi'nden çıkar. Bir kısım su ise yer altına inerek, Antalya'daki çeşitli bölgelerden çıkış yapar. Kırkgöz'ün kirlenmesi, Antalya'nın yer altı sularının, Düden'in kirlenmesi demek. Çok dikkat edip Kırkgöz'ü korumamız lazım. Son zamanlarda bölgedeki tatlı sularımızın kirliliği giderek artıyor. Bu suların kirlenmesi denizlerin de kirlenmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu!
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı