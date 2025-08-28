Antalya'da utandıran manzara: Şişeler, plastikler, poşetler…

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca pek çok medeniyetin su kaynağı olan Kırkgöz Göleti, bugün de kentin en önemli içme suyu rezervleri arasında bulunuyor. 45 bin metrekarelik alanı kaplayan gölet, 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla "Doğal Sit–Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, göleti korumak için üst kısmını kapatarak kamera sistemleri kurdu. Ancak alınan önlemlere rağmen bazı noktalarda tellerin aşıldığı ve gölete izinsiz girişlerin sürdüğü tespit edildi.

"NE GETİRDİLERSE SUYA ATIYORLAR"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gölete geçtiğimiz günlerde dalış gerçekleştirdi. Dalışta, göletin güzelliğinin yanı sıra, dibindeki plastik ve cam atıklar ile yüzeydeki atıklar da görüntülendi. Önlemlere rağmen göletin kirletilmeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Kırkgöz'ün yukarı kısmını ASAT çevirdi, içeriye giriş yapılamıyor. Ancak insanlarımız aşağı kısımdaki telleri yırtmış ve içeriye girmeye başlamışlar. Burayı plaj gibi kullanıyorlar. Vatandaşlarımız yanlarında getirdikleri ambalajlı ürünleri tükettikten sonra olduğu yerde bırakıyor. Hatta çoğunu suya atıyorlar. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Suyu çok berrak ancak burası insana yakışır şekilde kullanılmıyor. Ne getirdilerse suya atıyorlar. Suyun içerisinde şişeler, plastik ambalajlar, poşetler her türlü atık var."

"İNSANLARIMIZ BURAYI MAHVETMİŞ"

Sudaki atıkların üzücü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırkgözler Antalya'ya hayat veren, Antalya'yı yeşil tutan, Antalya'yı Antalya yapan yerlerden biri. Tarihi dönemlerde de burası su kanalı olarak kullanılmış. Gerekli önlemler alınmasına rağmen insanlarımız burayı mahvetmiş. Böyle devam ederse burası çöplük haline gelir. Gittiğimizde kıyıları ve suyu temizledik. Ancak suyun içi çok kötü durumda" diye konuştu.

"TATLI SULARIMIZIN KİRLİLİĞİ GİDEREK ARTIYOR"

Kırkgöz'ün önemine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Kırkgözler'in suyu bir rezervuarda toplanır ve yer altındaki düdenlerden 25 kilometre sonra Düden Şelalesi'nden çıkar. Bir kısım su ise yer altına inerek, Antalya'daki çeşitli bölgelerden çıkış yapar. Kırkgöz'ün kirlenmesi, Antalya'nın yer altı sularının, Düden'in kirlenmesi demek. Çok dikkat edip Kırkgöz'ü korumamız lazım. Son zamanlarda bölgedeki tatlı sularımızın kirliliği giderek artıyor. Bu suların kirlenmesi denizlerin de kirlenmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.