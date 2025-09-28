Antalya'da kalemler konuşacak! Sınırlı kontenjan var

Öykü dalında en iyilerin belirlendiği Antalya Edebiyat Günleri, 10’uncu yılını kutluyor. Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 21–23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük etkinlik öncesinde, edebiyat tutkunlarını yaratıcı bir yolculuğa davet eden öykü ve şiir atölyeleri düzenlenecek.

ÖYKÜ VE ŞİİR ATÖLYELERİ BAŞLIYOR

Muratpaşa Belediyesi 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenecek öykü ve şiir atölyeleri, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde katılımcılarla buluşacak.

Öykü Atölyesi'nde, eğitimci ve yazar Özcan Karabulut yönetiminde öykü kurgusu, karakter yaratımı ve anlatım teknikleri ele alınacak.

Özcan Karabulut

Şiir Atölyesi'nde ise şair ve çevirmen Nazmi Ağıl, şiirin ritmi, imge dünyası ve çağdaş şiirden örneklerle yaratıcı çalışmalara yer verecek.

İki gün sürecek ve toplam altı saat sürecek program sonunda katılımcılar, kendi öykü ve şiirlerini kaleme almış olacaklar.

Nazmi Ağıl

Yazınsal becerilerini geliştirmek isteyen katılımcılar için kontenjanın sınırlı olduğu duyuruldu.