Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavıclığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası teslim oldu.

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, "Firari Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya’da teslim oldu." diyerek haberi duyurdu.

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Başsavcılığın talimatının ardından kendisi teslim olan Arslan'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

EŞİ İFADE VERDİ KARDEŞİ GÖZALTINDA

İlker Arslan'ın eşi Melek Arslan da bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için emniyete davet edilirken, kendisine çok benzeyen kardeşi de gözaltına alındı.

Arslan'a bire bir benzeyen erkek kardeşi, Niğde otoyolunda ilerlediği sırada aracının durdurulması üzerine yakalandı. İlker Arslan ile kardeşi arasındaki benzerlik, akıllara "şaşırtma" taktiği uyguladıklarını getirdi. Kardeş Arslan, bu nedenle de "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.