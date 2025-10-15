Anne ve oğlu zehirlenerek öldü: Geriye oyuncaklar ve boş bebek arabası kaldı

Anne ve oğlu zehirlenerek öldü: Geriye oyuncaklar ve boş bebek arabası kaldı
Yayınlanma:
Aksaray'da, sobadan sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez yaşamını yitirdi. Eve dönen baba, eşi ve oğlunu kanepede hareketsiz halde buldu.

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Aksaray'ın Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp içeri girdiğinde, üç yıllık eşi Meryem Ölmez ile bir yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz halde yatarken buldu.

evde-gazdan-zehirlenen-anne-ve-oglu-yasa-963740-286182-min.jpg

Durum üzerine Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, oğlu Halil İbrahim Ölmez’i ise özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan anne ve oğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

evde-gazdan-zehirlenen-anne-ve-oglu-yasa-963738-286182-min.jpg

Olayın ardından çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evde yaşanan sızıntı nedeniyle gaz akışını güvenlik önlemi olarak kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Bu arada, evin girişinde küçük Halil İbrahim’in bebek arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Türkiye
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi