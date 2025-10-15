Anne ve oğlu zehirlenerek öldü: Geriye oyuncaklar ve boş bebek arabası kaldı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Aksaray'ın Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp içeri girdiğinde, üç yıllık eşi Meryem Ölmez ile bir yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz halde yatarken buldu.

Durum üzerine Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, oğlu Halil İbrahim Ölmez’i ise özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan anne ve oğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evde yaşanan sızıntı nedeniyle gaz akışını güvenlik önlemi olarak kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Bu arada, evin girişinde küçük Halil İbrahim’in bebek arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü.