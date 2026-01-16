Ankara'da trafiği kilitleyen soruna neşter

Kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarını hayata geçiriyor.

UKOME tarafından Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni bir karar alındı.

YENİ DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLİYOR

Alınan karar ile birlikte, 2123 Cadde’den Dumlupınar Bulvarı’na çıkış kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek. AVM’den çıkış yapmak isteyen araçlar ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Yeni düzenlemeye yönelik çalışmaların hafta sonu başlaması hedefleniyor.

Benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu’na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM’lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hâle getirilmesi amaçlanıyor.