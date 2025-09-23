Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Yayınlanma:
Ordu’nun Korgan ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebek, ambulans helikopterle Samsun’a sevk edildi.

Bugün öğlen saatlerinde Korgan Devlet Hastanesi’nde sezaryen ile dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı çeken bebeğin tedavisine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam edilmesine karar verildi.

Tokat'ta ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandıTokat'ta ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı

BEBEK HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Bunun üzerine Korgan Devlet Hastanesi’ne ambulans helikopter gönderildi. Ordu’dan alınan erkek bebek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Terliği çıkarıp kavgaya daldı
Terliği çıkarıp kavgaya daldı
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talepleri peş peşe reddedildi
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talepleri peş peşe reddedildi
Erdoğan ve Rubio arasında 'Trump' gerginliği
Erdoğan ve Rubio arasında 'Trump' gerginliği