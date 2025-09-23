Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ordu’nun Korgan ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebek, ambulans helikopterle Samsun’a sevk edildi.
Bugün öğlen saatlerinde Korgan Devlet Hastanesi’nde sezaryen ile dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı çeken bebeğin tedavisine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam edilmesine karar verildi.
BEBEK HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Bunun üzerine Korgan Devlet Hastanesi’ne ambulans helikopter gönderildi. Ordu’dan alınan erkek bebek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)