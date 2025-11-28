AKP'li yeğen belediyeden vurgun yapıp sırra kadem bastı

AKP'li yeğen belediyeden vurgun yapıp sırra kadem bastı
Yayınlanma:
Kayseri’de AKP'li Kocasinan Belediyesi’nde işe alınan AKP'li meclis üyesinin yeğeni 5 yıllık sürede 300 milyonluk vurgun yaptı. İç denetmenin evrak tahribatını tespit etmesiyle ortaya çıkan olayda AKP'li yeğenin yurt dışına giderek sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

AKP'li Kocasinan Belediyesi'nde yapılan iç denetimde milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı. İç denetmenin evrak tahribatı ile belirlediği vurgunun ardından AKP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Şerife Bozdoğanlı Büyükkeçeci'nin isteğiyle işe alınan yeğeni çıktı.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel vurgunun detaylarını anlattı.

AKP'Lİ YEĞEN BELEDİYEDEN VURGUN YAPIP SIRRA KADEM BASTI

Sözcü'de Müslüm Evci'nin haberinde yer alan iddiaya göre; Şerife Bozdoğanlı Büyükkeçeci'nin yeğeni Murat Büyükkeçeci Hukuk Servisi'nde sözleşmeli olarak işe başlamasının ardından evrakta tahrifat yaparak milyonlarca lira parayı zimmetine geçirerek kayıplara karıştı.

akpli-yegen-belediyeden-vurgun-yapip-sirra-kadem-basti-4.jpg

Yaklaşık 5 yıldır belediyede görev aldığı öğrenilen Büyükkeçeci’nin yaptığı vurgun iç denetmenin evraklardaki tahrifatı fark etmesiyle birlikte ortaya çıktı.

akpli-yegen-belediyeden-vurgun-yapip-sirra-kadem-basti-3.jpg

İYİ Partili Kazım Yücel, belediyenin konuyla ilgili açıklama yapmamasına tepki gösterirken "Şahsın, olay sonrası yurt dışına kaçtığı konuşuluyor" dedi.

Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

-Kayseri kamuoyunda ve Kocasinan Belediyesi içerisinde günlerdir konuşulan, iddialar artık gizlenemez boyuta ulaştı.

-Kocasinan Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel, evrakta sahtecilik yaparak bir rivayete göre 20 milyon, bir rivayete göre 200 milyon TL arasındaki parayı zimmetine geçirdiği öne sürülüyor. En çarpıcı iddia, konu ile ilgili şahsın, olay sonrası yurt dışına kaçtığı konuşuluyor.

-Bu süreçte Hukuk İşleri Müdürünün açığa alındığı iddia edilirken, adı geçen şahsın yıllardır evrakta değişiklik, sahtecilik yapmasına rağmen, kurum amirlerinin bunu yıllarca görmemesi veya işlem yapmaması sorgulanmıyor, sadece bir kişi üzerinde konu suç duyurusuna dönüştürülüyor.

-Ayrıca Kocasinan Meclis Üyesi ve KÇETAŞ eski Genel Müdürü olayın üzerini kapatmak için devreye girdiği öne sürülüyor.

-Belediyede taşlar yerinden oynarken, kamuoyuna bu konu ile ilgili bir bilgi halen verilmiyor. Millet belediyeye, emlak vergilerini ödemek için borç bulsun, siz buna bile sahip olamayın. Pess!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı