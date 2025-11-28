AKP'li yeğen belediyeden vurgun yapıp sırra kadem bastı

AKP'li Kocasinan Belediyesi'nde yapılan iç denetimde milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı. İç denetmenin evrak tahribatı ile belirlediği vurgunun ardından AKP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Şerife Bozdoğanlı Büyükkeçeci'nin isteğiyle işe alınan yeğeni çıktı.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel vurgunun detaylarını anlattı.

Sözcü'de Müslüm Evci'nin haberinde yer alan iddiaya göre; Şerife Bozdoğanlı Büyükkeçeci'nin yeğeni Murat Büyükkeçeci Hukuk Servisi'nde sözleşmeli olarak işe başlamasının ardından evrakta tahrifat yaparak milyonlarca lira parayı zimmetine geçirerek kayıplara karıştı.

Yaklaşık 5 yıldır belediyede görev aldığı öğrenilen Büyükkeçeci’nin yaptığı vurgun iç denetmenin evraklardaki tahrifatı fark etmesiyle birlikte ortaya çıktı.

İYİ Partili Kazım Yücel, belediyenin konuyla ilgili açıklama yapmamasına tepki gösterirken "Şahsın, olay sonrası yurt dışına kaçtığı konuşuluyor" dedi.

Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

-Kayseri kamuoyunda ve Kocasinan Belediyesi içerisinde günlerdir konuşulan, iddialar artık gizlenemez boyuta ulaştı.

-Kocasinan Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel, evrakta sahtecilik yaparak bir rivayete göre 20 milyon, bir rivayete göre 200 milyon TL arasındaki parayı zimmetine geçirdiği öne sürülüyor. En çarpıcı iddia, konu ile ilgili şahsın, olay sonrası yurt dışına kaçtığı konuşuluyor.

-Bu süreçte Hukuk İşleri Müdürünün açığa alındığı iddia edilirken, adı geçen şahsın yıllardır evrakta değişiklik, sahtecilik yapmasına rağmen, kurum amirlerinin bunu yıllarca görmemesi veya işlem yapmaması sorgulanmıyor, sadece bir kişi üzerinde konu suç duyurusuna dönüştürülüyor.

-Ayrıca Kocasinan Meclis Üyesi ve KÇETAŞ eski Genel Müdürü olayın üzerini kapatmak için devreye girdiği öne sürülüyor.

-Belediyede taşlar yerinden oynarken, kamuoyuna bu konu ile ilgili bir bilgi halen verilmiyor. Millet belediyeye, emlak vergilerini ödemek için borç bulsun, siz buna bile sahip olamayın. Pess!