AKP'li temizlik görevlisi hastanenin başhekimini istifa ettirdi!
Özel haber
Toplumun kanayan yaralarından birisi olan liyakat sorunu her geçen gün daha da tartışılırken ortaya çıkan son örnek durumun ne denli krize yol açtığını bir kere daha gösterdi. Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan, hastanede uzun yıllardan beri masa başı görevlerde çalıştırılan tüm personellerin asli görevlerine dönmelerini istedi.
Bunun üzerine asli görevleri olan temizliğe dönen personellerden biri, kendisine bu kararın tebliğ edilmesine rağmen bunu kabul etmediğini, AKP ilçe başkan yardımcısı olduğu için kendisine temizlik yaptırılamayacağını söyledi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SANA EMREDİYORUM GÖREVİNE GERİ VER
Aynı günün akşam saatlerinde Şanlıurfa il Sağlık Müdürü olan Erhan Berk tarafından aranan başhekime, kendisine il Sağlık Müdürü tarafından 'sana emrediyorum görevine geri ver' dendi.
"SENİ NASIL O KOLTUKTAN KALDIRIYORUM GÖRÜRSÜN"
İl Sağlık Müdürü'nün aksi halde başhekimden istifasını istediğini, bunun da olmaması halinde 'ben oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün' dediği öğrenildi. Temizlik personelinin asli görevini yapması için istifası istendiği için ilk etapta bunu kabul etmeyen başhekim, artan tehditten dolayı can güvenliğinden endişe ederek kenti terk etti.
BAŞHEKİM BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI
Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan, asli görevi temizlik personeli olan AKP İlçe Başkan Yardımcısı'na görevini yapmasını tebliğ ettikten sonra başına gelenleri şu şekilde anlattı:
Ben Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi
Uzm.Dr.Meriç ARTAN*
Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinde görevli olan ve kadrosu temizlik personeli olan ve yılardır masa başı görevlerde çalıştırılan tün personellerin asli görevlerine geçmeleri için tebliğ de bulunulmuş tarafına tebliğ yapılan tüm personeller asli görevleri olan temizlik görevine geçmiş son olarak da Halil Bulmen isimli personelin hastanenin temizlik ihtiyaçları dolayısıyla asli görevleri olan temizlik görevlerine geçmeleri gerektiğini kendilerine tebliğ etmemiz üzerine;
Ak Parti ilçe Başkan Yardımcısı olan Halil Bulmen isimli personel ben ak parti İlçe Başkan Yardımcısıyım, ben temizlik yapmıyorum, bana temizlik yaptıramazsınız dedi.
Aynı gün akşam saatlerinde Şanlıurfa il Sağlık Müdürü olan Erhan Berk tarafından aranarak bu adam Ak Parti llçe Başkan Yardımcisi sana emrediyorum görevine geri ver, sen bunun Ak Partili olduğunu bilmiyor musun, benim başımı ağrıtma şeklinde söylemlerde bulundu. Bunun üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk' e yanlış birşey yapmadığımı, parti ve etnik köken farketmeksizin tüm personellere eşit davrandığımı söyledim.
Bu personeli görevine geri iade edemem, edersem hastaneyi yönetemeyeceğimi ve tün personelin kendilerine karşı adil davranılmadığı için baş kaldıracağını iletmem üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk şahsıma karşı görevine iade etmiyorsan, istifanı ver vermezsen ben oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün şeklinde söylemlerde bulunmuş, ben de şahsına karşı eğer bir temizlik görevlisini asli görevi ve işi olan temizlik kadrosuna iade ettiğim için istifam isteniyorsa ben bu istifamı vermiyorum şeklinde kendisine ilettim bunun üzerine şahsıma karşı yine mobbing ve tehdit içerikli söylemlerde bulunuldu.
Olayların mobbing ve tehdit şiddetinin artması dolayısıyla can güvenliğimden endişe ettiğim için ben de istifamı verip şu aşamada ilçeden ayrılmış bulunmaktayım ayrıca yaşanan olayın devlet büyüklerimize ve tüm siyasi camiaya çarpıtılarak aktarıldığı bilgisini almaktayım kamuoyuna duyurulur
Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi
Uzm.Dr.Meriç ARTAN*