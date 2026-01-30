AKP'li temizlik görevlisi hastanenin başhekimini istifa ettirdi!

Özel haber

Toplumun kanayan yaralarından birisi olan liyakat sorunu her geçen gün daha da tartışılırken ortaya çıkan son örnek durumun ne denli krize yol açtığını bir kere daha gösterdi. Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan, hastanede uzun yıllardan beri masa başı görevlerde çalıştırılan tüm personellerin asli görevlerine dönmelerini istedi.

Bunun üzerine asli görevleri olan temizliğe dönen personellerden biri, kendisine bu kararın tebliğ edilmesine rağmen bunu kabul etmediğini, AKP ilçe başkan yardımcısı olduğu için kendisine temizlik yaptırılamayacağını söyledi.

Baskı ve tehditlerin ardından istifa eden Uzm. Dr. Meriç Artan

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SANA EMREDİYORUM GÖREVİNE GERİ VER

Aynı günün akşam saatlerinde Şanlıurfa il Sağlık Müdürü olan Erhan Berk tarafından aranan başhekime, kendisine il Sağlık Müdürü tarafından 'sana emrediyorum görevine geri ver' dendi.

"SENİ NASIL O KOLTUKTAN KALDIRIYORUM GÖRÜRSÜN"

İl Sağlık Müdürü'nün aksi halde başhekimden istifasını istediğini, bunun da olmaması halinde 'ben oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün' dediği öğrenildi. Temizlik personelinin asli görevini yapması için istifası istendiği için ilk etapta bunu kabul etmeyen başhekim, artan tehditten dolayı can güvenliğinden endişe ederek kenti terk etti.

BAŞHEKİM BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan, asli görevi temizlik personeli olan AKP İlçe Başkan Yardımcısı'na görevini yapmasını tebliğ ettikten sonra başına gelenleri şu şekilde anlattı: