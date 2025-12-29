AKP'li ismin eşiyle öpüşme anısı partiyi karıştırdı: Poz verdikleri yeri açıkladı

AKP'li ismin eşiyle öpüşme anısı partiyi karıştırdı: Poz verdikleri yeri açıkladı
Yayınlanma:
Menemen Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi'nin eşi turistik bir gezi sırasında çekilen öpüşükleri anın fotoğrafını paylaştı. AKP'li ismin eşiyle öpüşme anısı partiyi karıştırdı... O karede duvarda görülen resmin de tepki alması üzerine poz verdikleri yeri açıkladı.

AKP’li Menemen Belediye Meclis üyesi Mehmet Ergüneş, sosyalist kardeşlik öpüşmesi olarak bilinen duvar resminin önünde eşiyle dudak dudağa anı pozu verdi. Ergüneş’in eşi bu fotoğrafı paylaşınca büyük tartışma çıktı.

AKP’li Meclis üyesi partisinden ve çevresinden tepki yağınca paylaşımları sildi. Açıklama hemen ardından geldi.

POZ VERDİKLERİ YERİ AÇIKLADI

Ergüneş o açıklamasında şunları söyledi:

“Söz konusu paylaşım; Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ressam Dimitri Rübel tarafından resmedilen ve Soğuk Savaş döneminin simge görüntülerinden biri olarak tüm dünyada bilinen 'Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü' adlı duvar resminin önünde, eşimle birlikte yaptığımız bir seyahat sırasında çekilmiş, tamamen kişisel bir anın hatırasıdır.

akpli-ismin-esiyle-opusme-anisi-partiyi-karistirdi-poz-verdikleri-yeri-acikladi-2.jpg

AKP'Lİ İSMİN EŞİYLE ÖPÜŞME ANISI PARTİYİ KARIŞTIRDI

Paylaşımı yaparken bir siyasi mesaj, provokasyon oluşturma ya da yanlış bir anlam üretme düşüncem kesinlikle olmamıştır. Kültürel ve tarihsel bir mekânda çekilmiş masum bir fotoğraf olarak değerlendirdim.

Eğer bu paylaşım partimizi ya da gönül verdiğimiz camiayı zor durumda bırakmış ya da kırgınlığa yol açmışsa, kendisini incinmiş hisseden herkesten özür diliyorum.”

akpli-ismin-esiyle-opusme-anisi-partiyi-karistirdi-poz-verdikleri-yeri-acikladi.jpg

Ünlü resmin grafitisi 1979’da, Doğu Almanya’nın kuruluşunun 30. Yılı kutlamasında Sovyet Lider Leonid Brejnev ile Doğu Alman Lider Erich Honecker arasında gerçekleşen öpüşmeyi simgeliyor. Önünde poz verilen sosyalist kardeşlik öpücüğü resmi, Berlin Duvarı’nın en büyük kalıntısı olan East Side Gallery üzerinde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

