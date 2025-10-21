AKP'den Özgür Özel'e yanıt: Gereken cevabı vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilişkin konuştu. Özel, yargılanan arkadaşlarının masum olduğunu belirtirken "Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur, gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine" ifadelerini kullandı.

Özel'in o sözlerine sosyal medyadan yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'i yeni Yassıada çetesi kurmakla itham etti.

"YENİ BİR 'YASSIADA ÇETESİ' KURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLDU"

AKP Sözcüsü Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "CHP Genel Başkanı'nın 'Sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır" sözleri ile tepki gösterdi.