Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kent Ormanı'nda 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pisti ilgi görmeye devam ediyor.

Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulan aileler, yarıyıl tatilini de dolu dolu geçirdi.

25 BİNİ AŞKIN MİSAFİRİ AĞIRLADI

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yarıyıl tatilinde kızak pistinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: